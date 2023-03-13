Элегантный и динамичный: EXEED Центр ТТС дарит выгоду до 900 тыс. руб. на EXEED LX AWD

Один из ведущих автодилеров, компания «ТрансТехСервис», дарит выгоду в 900 тыс. рублей на покупку в марте нового полноприводного компактного кроссовера EXEED LX AWD.

На российский рынок модель EXEED LX вышла к новому 2023 году и уже стала бестселлером. Спортивный стиль LX подчеркивают эффектный динамичный силуэт и яркие элементы внешней отделки. Дополняют образ 19-дюймовые диски в новом дизайне с красными тормозными суппортами.

Все исполнения премиального кроссовера оснащены полностью светодиодной головной оптикой. По LED-технологии выполнены и интегрированные в блок-фару дневные ходовые огни.

Панорамная крыша подчеркивает ощущение пространства и света. Площадь остекления составляет около 1 кв. метра. Шторка крыши защищает от нагрева и затемняет салон. А 19-дюймовые литые двухцветные диски, расширители колесных арок и эффектная решетка радиатора создают спортивный образ.

Интерьер нового EXEED LX — это зона комфорта, из которой не захочется выходить. Анатомические передние кресла с сервоприводами и функцией памяти на нескольких водителей позволят мгновенно подобрать оптимальную посадку. Регулируемый по высоте и вылету руль буквально ляжет в руки. Усиленная шумоизоляция отсека двигателя, акустическое лобовое стекло и стекла передних дверей создают уютное тихое пространство, а также поглощают до 99% ультрафиолетовых лучей.

EXEED LX 1.6 AWD Premium оснащен улучшенным зимним пакетом, который даже самую суровую зиму сделает комфортной: добавлена опция обогрева спинок сидений, а отдельные дефлекторы для второго ряда помогут создать оптимальный температурный режим для пассажиров сзади. В летний период актуальной будет функция вентиляции сидений.

Возможности трансформации салона и огромный багажник позволяют организовать пространства так, как нужно для конкретных целей. Бесключевой и бесконтактный доступ в багажник добавит комфорта при поездке в гипермаркет — не нужно освобождать руки, занятые вещами.

Для безопасности людей в салоне кузов EXEED LX имеет усиленный каркас. При производстве автомобиля был использован оцинкованный двусторонний стальной лист примерно в 54% от общей массы металлических элементов кузова. Автомобиль имеет новейшую систему стабилизации курсовой устойчивости (ESC), которая включает высокопроизводительный четырехъядерный процессор и интеллектуальные датчики, передающие системе информацию о различных параметрах, таких как скорость, вращение колеса и тормозное давление.

Продвинутая система помощи водителю ADAS 2 включает в себя предупреждения о фронтальных и задних перекрестных столкновениях, систему смены полосы движения и адаптивный круиз-контроль. При совершении маневров в ограниченном пространстве несколько камер формируют масштабируемый образ авто с видом сверху, добавляя водителю спокойствия и уверенности на парковке. Дополнительную уверенность на бездорожье придадут системы помощи при подъеме и спуске. Первая поможет тронуться с места, не откатившись назад. Вторая возьмет на себя управление тормозами при движении под гору.

Двигатель 1,6 Turbo GDI имеет мощность 150 л. с. В двигателе применяются передовые технологии, включая iHEC (High Efficiency Combustion) — комплекс технологических решений, направленных на высокоэффективное сгорание топлива. Система включает в себя прямоточный, особой формы сечения выпускной коллектор, который минимизирует потери давления и скорости нагнетаемого турбиной воздуха.

Роботизированная преселективная 7-ступенчатая трансмиссия SAGW с двумя сцеплениями мокрого типа имеет ряд преимуществ. Это экономия топлива, плавное переключение, отсутствие потерь крутящего момента при переключении передач, простота управления. Кроссовер оснащен современной системой полного привода с шестью режимами движения: эко, комфорт, спорт, снег, грунт и 4х4. Полный привод активируется, когда автомобиль трогается с места и во время разгона, а также при наличии малейшей пробуксовки колес; во время бокового заноса и в других подобных ситуациях.

Муфта полного привода отключается при нажатой педали тормоза и при размеренной езде на сухом и ровном дорожном покрытии.

Рекомендованная максимальная цена продажи нового EXEED LX AWD составляет 3 750 000 рублей. При этом купить автомобиль можно и с существенной выгодой. Так, при сдаче автомобиля в трейд-ин выгода составит 700 000 рублей, а по программе «EXEED Премиум» — 200 000 рублей. Таким образом, максимальный размер выгоды составит 900 000 рублей. Максимальная цена продажи с учетом всех выгод составит 2 850 000 рублей. Реклама. ООО УК «ТрансТехСервис».