Electrolux решил полностью уйти с российского рынка

Шведская компания Electrolux, производитель бытовой и профессиональной техники, решила полностью уйти из России, продав дочернюю фирму местному менеджменту. Об этом сообщает пресс-служба компании.

После начала специальной военной операции на Украине производитель приостановил работу на территории РФ. По оценке руководства компании, спецоперация и последовавшие за ней санкции стран Запада «сделали невозможным продолжение деятельности Electrolux в стране».

Ставшая самостоятельной дочерняя компания продолжит обслуживать технику, ранее продававшуюся Electrolux. При этом «Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять бытовую технику продаваемой компании», подчеркнули в пресс-службе.

Убыток в размере примерно 350 млн шведских крон (около 35 млн долларов) будет отражен в итогах за III квартал 2022 года. В 2021 году продажи Electrolux в России составили 4% общего объема продаж в Европе и 1,6% в мире.

Специальная военная операция на Украине была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным, она началась 24 февраля этого года. Страны Запада осудили решение о проведении операции и стали ужесточать санкции против России.