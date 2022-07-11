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Экономика
11 июля 2022  09:38

Electrolux объявила о прекращении работы в России

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Electrolux Professional, занимающаяся производством бытовой техники, объявила о прекращении деятельности в России. Об этом со ссылкой на заявление шведской компании сообщает ТАСС.

Отмечается, что активы компании при этом будут переданы местному менеджменту.

Ряд зарубежных компаний объявили о приостановке либо прекращении деятельности в России в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Напомним, о ее начале утром 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.

#бытовая техника #санкции
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