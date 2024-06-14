«Еле дождался»: 60-летний житель Буинска заключил контракт с Минобороны

Житель Буинского района РТ Николай Попов заключил контракт, как только вышло разрешение на участие в специальной военной операции лиц старше 60 лет. В зону СВО он уехал в апреле прошлого года.

Николай Попов — военнослужащий в отставке. Закончил Ульяновское танковое училище. Работал прапорщиком в Ульяновске. Поэтому не мог найти себе покоя, когда совсем молодые, как его сын, ребята уезжали участвовать в боевых действиях. Он заранее подготовил всё необходимое и при первой же возможности отправился в путь.

По словам жены Галины, Николая отличает сильное желание прийти на помощь в трудную минуту. С начала спецоперации он в числе первых обратился в военный комиссариат для заключения контракта. Тогда действовало возрастное ограничение, но он не успокоился.

Наконец, после заключения контракта Попов попросил отправить его на передовую. И хотя татарстанец не штурмовик, а прапорщик, он всегда находится на передовой. В ноябре прошлого года получил тяжелое ранение от взрыва снаряда. Когда боевые товарищи выносили его из-под огня, Николай был без сознания. Осколки в том числе повредили лицо.

Житель Буинска несколько месяцев лечился в госпитале. А когда вернулся в семью и немного пришел в себя, вновь начал рваться к боевым товарищам. Он поддерживал с ними связь, поэтому знал, что нужен там. В последний раз уехал, даже не до конца пройдя медосмотр.

«Узнали, что на днях наш папа награжден орденом Мужества. Вот уже с понедельника неделю он не выходит на связь. Мы гордимся его способностью принимать серьезные решения, тем, что он всегда готов к защите своей семьи, страны», — заявила его супруга.

Она рассказала о военной службе мужа. Спустя два года после свадьбы ее муж поступил в Ульяновское танковое училище. Пошел по стопам отца и братьев.

Куда муж, туда и Галина: она тоже обосновалась в военном городке. После завершения учебы Николай начал знакомить курсантов с военной техникой. В 1996 году во время гражданской войны в Таджикистане его направили туда. Спустя шесть месяцев он был ранен. Вернулся в Ульяновск и продолжил работу. Позже Поповы переехали в родную деревню мужа Чураково. Затем построили дом в Ембулатово — родной деревне Галины. Дочь Оксана и сын Дмитрий создали свои семьи, у них по четверо детей. Галина Николаевна держит домашнюю скотину и птицу. Дочь рядом, поэтому вести хозяйство ей нетрудно. Говорит, что самое главное в жизни — это мир.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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