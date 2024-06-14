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«Еле дождался»: 60-летний житель Буинска заключил контракт с Минобороны
Житель Буинского района РТ Николай Попов заключил контракт, как только вышло разрешение на участие в специальной военной операции лиц старше 60 лет. В зону СВО он уехал в апреле прошлого года.
Николай Попов — военнослужащий в отставке. Закончил Ульяновское танковое училище. Работал прапорщиком в Ульяновске. Поэтому не мог найти себе покоя, когда совсем молодые, как его сын, ребята уезжали участвовать в боевых действиях. Он заранее подготовил всё необходимое и при первой же возможности отправился в путь.
По словам жены Галины, Николая отличает сильное желание прийти на помощь в трудную минуту. С начала спецоперации он в числе первых обратился в военный комиссариат для заключения контракта. Тогда действовало возрастное ограничение, но он не успокоился.
Наконец, после заключения контракта Попов попросил отправить его на передовую. И хотя татарстанец не штурмовик, а прапорщик, он всегда находится на передовой. В ноябре прошлого года получил тяжелое ранение от взрыва снаряда. Когда боевые товарищи выносили его из-под огня, Николай был без сознания. Осколки в том числе повредили лицо.
Житель Буинска несколько месяцев лечился в госпитале. А когда вернулся в семью и немного пришел в себя, вновь начал рваться к боевым товарищам. Он поддерживал с ними связь, поэтому знал, что нужен там. В последний раз уехал, даже не до конца пройдя медосмотр.
«Узнали, что на днях наш папа награжден орденом Мужества. Вот уже с понедельника неделю он не выходит на связь. Мы гордимся его способностью принимать серьезные решения, тем, что он всегда готов к защите своей семьи, страны», — заявила его супруга.
Она рассказала о военной службе мужа. Спустя два года после свадьбы ее муж поступил в Ульяновское танковое училище. Пошел по стопам отца и братьев.
Куда муж, туда и Галина: она тоже обосновалась в военном городке. После завершения учебы Николай начал знакомить курсантов с военной техникой. В 1996 году во время гражданской войны в Таджикистане его направили туда. Спустя шесть месяцев он был ранен. Вернулся в Ульяновск и продолжил работу. Позже Поповы переехали в родную деревню мужа Чураково. Затем построили дом в Ембулатово — родной деревне Галины. Дочь Оксана и сын Дмитрий создали свои семьи, у них по четверо детей. Галина Николаевна держит домашнюю скотину и птицу. Дочь рядом, поэтому вести хозяйство ей нетрудно. Говорит, что самое главное в жизни — это мир.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой. Фото: личный архив бойца.
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