Ельцина – Зюганову: Борис не мог предложить вам «любой пост», вы были его идейным врагом

Наина Ельцина раскритиковала лидера КПРФ Геннадия Зюганова, обвинив его в приверженности к античеловеческой идеологии, неосталинизме и ненависти к общечеловеческим ценностям. По ее словам, Борис Ельцин в годы своего президентства никак не мог предложить «любой пост» такому человеку, своему идейному врагу.

«Ни при каких обстоятельствах первый Президент России не мог предложить вам „любой пост“. Он был совершенно непримирим к той античеловеческой идеологии, которую вы защищали. <...> Вы всегда были для него идейным врагом. Именно так он воспринимал вас до конца жизни», — говорится в заявлении Ельциной, опубликованном на сайте президентского центра.

Напомним, ранее Зюганов выступил против екатеринбургского Ельцин Центра, предложив «прихлопнуть» его и организовать на его месте исторический центр либо любой другой музей. По его словам, в своем текущем состоянии центр является ничем иным как «политической порнографией», созданной американцами.

Также он добавил, что в свое время отказался от предложения Ельцина «занять любой пост». «Я сказал: „Я скорее застрелюсь, чем приму. Вы предали страну, предали историю, все завоевания моих отцов и дедов“», — отметил он на форуме «Территория смыслов».

Наина Ельцина полагает, что эти высказывания не более чем «нелепые фантазии» одного из проигравших. «Вранье в каждом слове! — заявила она, комментируя слова Зюганова об отсутствии в центре экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне. — В этом легко убедиться, посмотрев и прочитав множество интервью прекрасного российского режиссера Павла Лунгина, одного из создателей Ельцин Центра, зайдя в сам музей и посмотрев экспозицию».