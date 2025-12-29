Елатонцев подписал контракт с клубом NCAA, имея обязательства перед «Локомотивом-Кубань»

Фото: lokobasket.com

Центровой Кирилл Елатонцев, связанный действующим контрактом с «Локомотивом-Кубанью» из Единой лиги ВТБ, подписал контракт с клубом NCAA «Оклахома Сунерз». Об этом стало известно из официальных источников клуба национальной ассоциации студенческого спорта. Также переход 23-летнего российского баскетболиста прокомментировал тренер «Оклахомы» Портер Мозер.

«Мы рады, что Кирилл здесь, так как путь был пройден немалый. Он даст нам глубину, что крайне важно. Он старше и играл против действительно сильных соперников, что также поможет нам в матчах конференции», – приводит слова Мозера журналист Джош Каллауэй у себя в соцсетях.

По информации другого представителя СМИ Колтона Салли, Елатонцев сможет принять участие в составе новой команды уже завтра, 30 ноября. Время начала матча – 04:00 мск.

Напомним, в начале ноября между Кириллом Елатонцевым и руководством «Локомотива-Кубани» произошли разногласия. В результате баскетболист взял больничный в связи с плохим самочувствием. При этом медицинский штаб краснодарского клуба серьезных проблем со здоровьем у Елатонцева не выявил, заподозрив его в симуляции.