Елабужскому району на реализацию программы «Наш двор» направлено более 270 млн рублей

25 апреля в Елабужском районе Татарстана начнутся дорожные работы по президентской программе «Наш двор». В этом году планируется благоустроить 54 двора. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

На 2022 год району выделен лимит в размере 270 млн 111 тыс. рублей, из которых 212 млн 254 тыс. рублей будет направлено на дорожные работы.

«В результате будет произведено строительство нового асфальтного покрытия, новых тротуаров, а также отремонтировано более 64 тыс. квадратных метров тротуаров и проездов», — уточнил директор МУП «Департамент ЖКХ и строительства» Адрей Томилин.

28 млн 928 тыс. рублей будет освоено на освещение, из которых планируется установка более 160 опор освещения, такая же сумма выделена на малые архитектурные формы, во дворах будет установлено более 700 элементов.

В прошлом году по программе была благоустроена 31 дворовая территория. Лимит финансирования в 2021 году составил 168 млн 549 тыс. рублей.

«По многочисленным пожеланиям жителей во дворах планируется произвести устройство дополнительных парковочных мест, установить дополнительные опоры освещения, а также произвести установку новых детских игровых и спортивных элементов. К дорожным работам планируется приступить с 25 апреля и завершить до 1 сентября 2022 года», — сообщил собеседник агентства.

Поставщики детского игрового и спортивного оборудования планируют производить постепенный завоз оборудования с середины мая для его дальнейшего монтажа во дворах при окончании всех остальных видов работ.

По регламенту, утвержденному кураторами программы «Наш двор», инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым, за три-пять дней до начала работ для жителей проводится презентация детальных схем благоустройства, на которой показывают итоговые виды работ с учетом их пожеланий. На презентации схем планируется участие кураторов программы, представителей подрядных организаций и ресурсоснабжающих организаций города.