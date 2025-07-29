Елабужское городище примет участников турнира «Туган батыр»

Живописная территория Елабужского городища 2 августа вновь станет ареной для уникального спортивно-культурного события – IV Всероссийского турнира по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр».

Турнир, названный в честь образа «Туган батыр» – татарского героя, символизирующего отвагу, честь и меткость, объединит лучших стрелков из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Состязания соберут участников из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Дагестана, Астраханской и Самарской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Казахстана и Узбекистана.

Турнирная программа стартует в 9:00 – с самого утра начнутся соревнования среди взрослых, а уже в 10:00 – отдельный турнир по корэш (национальной борьбе) среди юношей. В 11:00 состоится торжественное открытие турнира, а в полдень все желающие смогут принять участие в коллективном намазе.

Особую атмосферу мероприятию придаст историческое место проведения – Елабужское городище. На фоне древнебулгарской башни X века, окруженной легендами, развернется красочный праздник, где история и спорт объединятся в одном пространстве.

Помимо спортивных состязаний гостей ждет насыщенная культурная программа: выступление этно-группы «Алпар» и других артистов; интерактивные зоны с метанием копья и стрельбой из лука; оригинальная ярмарка изделий ручной работы; увлекательные мастер-классы для детей и взрослых; тематические фотозоны; детская игровая зона и прокат лошадей; халяль фуд-корт.

В 16:30 состоится премьера анимационного фильма «Туган батыр», созданного специально к турниру. В 17:00 организаторы подведут итоги и наградят победителей.

Проект реализуется при поддержке грантов Раиса Республики Татарстан, Министерства спорта РТ и при участии Елабужского государственного музея-заповедника.