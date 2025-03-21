Елабужский суд отправил в СИЗО врио начальника отделения ГАИ по делу о взятке

Елабужский городской суд отправил в СИЗО начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ ОМВД России по Елабужскому району, врио начальника отделения Ильфира Васылова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

«Ильфиру Васылову 19 марта была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 мая 2025 года», – уточнили в суде.

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, Ильфира Васылова обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и нескольких эпизодах взятки.