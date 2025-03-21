news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 21 марта 2025 15:55

Елабужский суд отправил в СИЗО врио начальника отделения ГАИ по делу о взятке

Читайте нас в
Телеграм

Елабужский городской суд отправил в СИЗО начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ ОМВД России по Елабужскому району, врио начальника отделения Ильфира Васылова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

«Ильфиру Васылову 19 марта была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 мая 2025 года», – уточнили в суде.

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, Ильфира Васылова обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и нескольких эпизодах взятки.

#елабуга #суд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Алексей Демидов: «Создан эффективный алгоритм принятия исчерпывающих мер по нарушениям»

Алексей Демидов: «Создан эффективный алгоритм принятия исчерпывающих мер по нарушениям»

20 марта 2025
«Расписался на стене Рейхстага, был в бою с Девятаевым»: история ветерана войны из Казани

«Расписался на стене Рейхстага, был в бою с Девятаевым»: история ветерана войны из Казани

20 марта 2025