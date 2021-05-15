Елабужский Сабантуй впервые пройдет на ипподроме

В этом году Сабантуй в Елабуге состоится на городском ипподроме, сообщила пресс-служба администрации Елабужского района Татарстана.

«Такое решение было принято в связи с тем, что именно конные скачки являются традиционным и самым ярким зрелищем татарского праздника. Кроме того, ипподром находится недалеко от густонаселенных микрорайонов города — жителям будет проще добраться», — говорится в сообщении.

В этом году в программе городского праздника будет больше традиционных игр и состязаний Сабантуя. Сейчас на ипподроме начались подготовительные работы по благоустройству территории, подчеркнули в пресс-службе.

Дата проведения мероприятия еще неизвестна. Традиционно Сабантуй проходит в первой половине июня.