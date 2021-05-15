news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Врач ДРКБ рассказал, как себя чувствуют пострадавшие во время стрельбы дети
Ру Тат
news_header_bot_970_100
15 мая 2021  00:12
Розалия Хайруллина

Елабужский Сабантуй впервые пройдет на ипподроме

news_top_970_100

В этом году Сабантуй в Елабуге состоится на городском ипподроме, сообщила пресс-служба администрации Елабужского района Татарстана.

«Такое решение было принято в связи с тем, что именно конные скачки являются традиционным и самым ярким зрелищем татарского праздника. Кроме того, ипподром находится недалеко от густонаселенных микрорайонов города — жителям будет проще добраться», — говорится в сообщении.

В этом году в программе городского праздника будет больше традиционных игр и состязаний Сабантуя. Сейчас на ипподроме начались подготовительные работы по благоустройству территории, подчеркнули в пресс-службе. 

Дата проведения мероприятия еще неизвестна. Традиционно Сабантуй проходит в первой половине июня.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное