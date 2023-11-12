Елабужский район отправил 209 тонн гуманитарного груза по линии СВО

С начала спецоперации Елабужский район Татарстана отправил 209 тонн гуманитарного груза по всем направлениям поддержки – бойцам СВО, а также жителям новых регионов России. В денежном выражении помощь составила 253 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

На днях в Елабуге в рамках акции «Осенняя неделя добра» была проведена встреча с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции.

Встреча прошла в гуманитарной мастерской «Мы вместе». Здесь бойцы поблагодарили волонтеров, которые занимаются сбором гуманитарной помощи, и вручили им награды.

Затем, все активисты и военнослужащие приняли участие в акции по посадке деревьев в рамках акции «Осенняя неделя добра». Всего было посажено 10 молодых рябин.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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