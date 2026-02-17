Елабужский район – на 1-м месте в рейтинге социально-экономического развития Татарстана

На сессии Елабужского района по итогам 2025 года глава муниципалитета Рустем Нуриев сообщил о достижениях района в социально-экономическом развитии. В отчетном мероприятии принимает участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Елабужский район занимает первое место среди муниципальных районов Республики Татарстан по рейтингу социально-экономического развития. По объему Валового территориального продукта район на четвертом месте среди муниципальных образований республики, а по объему отгруженной продукции – на втором.

«Первое место в республике мы занимаем по объему инвестиций на одного жителя. За 9 месяцев прошлого года объем инвестиций составил 374 млрд рублей. Это более 30 % (31,8) всех инвестиций республики», – доложил Нуриев.

Такие результаты достигаются во многом благодаря активному развитию Особой экономической зоны «Алабуга». Глава района выразил благодарность руководству зоны, генеральному директору Тимуру Шагивалееву за значимый вклад в экономику Елабуги.

«Новые проекты ОЭЗ привлекают в район значительный поток трудовых ресурсов, что создает новые вызовы, требующие системного подхода. В их числе – необходимость решения миграционных вопросов, сохранения санитарно-эпидемиологической обстановки, медицинского обеспечения, вакцинации, охраны правопорядка, решение вопросов гражданской обороны (ПВО), предоставления жилья», – отметил глава района.

Кроме того, между ОЭЗ «Алабуга» и муниципалитетом заключено соглашение об информационном взаимодействии. В рамках соглашения осуществляется обмен данными об угрозах атак БПЛА, а при возникновении красного уровня опасности в городе включается система оповещения населения.