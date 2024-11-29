Елабужский район лидирует по объему инвестиций на душу населения

Объем инвестиций в Елабужский район по итогам первого полугодия 2024 года составил 50 миллиардов рублей, рассказал глава Рустем Нуриев во время муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«По итогам 2023 года – 163 млрд, по итогам 2022 года – 48 млрд», - уточнил он.

Нуриев также отметил, что с 2023 года Елабужский район сохраняет первое место по объему инвестиций на душу населения – 592 тысячи рублей на человека.

Ранее сообщалось, что Елабужский район занимает первое место в рейтинге социально-экономического развития среди районов Татарстана. Объем валового территориального продукта (ВТП), по итогам 2023 года составил 133,7 млрд рублей. В 2024 году прогнозируют рост показателя до 153 млрд.