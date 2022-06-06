Елабужский политехнический колледж по нацпроекту получит роботизированное оборудование

Для Елабужского политехнического колледжа по национальному проекту «Образование» закупят роботизированное оборудование на сумму более 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В рамках реализации федерального проекта “Цифровая образовательная среда” национального проекта “Образование” Министерством образования и науки республики объявлен аукцион на приобретение робототехнического оборудования для центров цифрового образования “IT-куб”», – отметили в ведомстве.

По условиям конкурса, для Елабужского политехнического колледжа закупят робота-манипулятора, универсальный многофункциональный колесный робототехнической комплект, набор для конструирования промышленных робототехнических систем, а также три учебных набора программируемых робототехнических платформ.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение востребованных навыков и компетенций в сфере информационных технологий.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.