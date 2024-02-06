Елабужский музей-заповедник отправил тонну гуманитарного груза в ДНР и ЛНР

Елабужский госмузей-заповедник отправил тонну гуманитарного груза в ДНР и ЛНР. Отправка состоялась под эгидой «Единой России», при поддержке Минкульта РТ, Общероссийского народного фронта в Татарстане и ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго».

В данном грузе: 240 копий лучших живописных и графических работ, созданных в 2023 году 147 художниками. К слову, создатели работ - участники проекта «Операция “Реинтеграция”. Диалог художников России: Донбасс и Елабуга», а организатор проекта - АНО «Сохранение культурного наследия Елабуги» и сам музей-заповедник. Отметим, что проект реализовали в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Обо всем этом сообщает пресс-служба вышеназванного музея.

Кроме того, по инициативе гендиректора музея и сопредседателя Татарстанского реготделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Гульзады Руденко, в эти две республики отправили свыше 200 книг художественной литературы и больше 50 кг продуктов (тушенку, колбасу, елабужские сладости).

Груз вошел в состав гуманитарной колонны от РТ. Его лично сопроводил местный депутат от «Единой России» Александр Деготьков. Теперь все отправленные товары передадут в музеи, школы и детсады Донецка, Луганска и Лисичанска. Как сказал елабужский парламентарий, для него было большой честью лично привезти художественные работы в эти регионы, жизнь которых в последние годы не самая яркая. Он также надеется встретиться с коллегами-музейщиками, увидеть своими глазами эмоции тех художников, участвовавших в создании работ, внести очередной вклад Татарстана в восстановление и дальнейшее развитие культурной жизни новых регионов РФ.