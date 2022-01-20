Елабужский музей-заповедник откроет выставку «Старое, новое, вечное»

В стенах Музея современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника откроется выставка представителей одной творческой семьи — Ирины и Людмилы Ионовых, Дмитрия и Даниила Ефимовых. Проект получил название «Старое, новое, вечное».

«Выставка носит ретроспективный характер. В ней собраны около 60 работ разных лет — как живописных полотен, так и графических листов», — рассказала Ирина Ионова.

Она отметила, что основной темой стали впечатления от путешествий, восхищение красотой природы и предметного мира.

«Несмотря на большое количество работ, проект занял только один зал и получился весьма уютным. Также он будет носить интерактивный характер — будут организованы специальные встречи для держателей „Пушкинской карты“», — пояснила собсеседница агентства.

Открытие запланировано на 21 января в 15.00. Выставка продолжит свою работу до 14 марта 2022 года.