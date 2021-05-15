news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Врач ДРКБ рассказал, как себя чувствуют пострадавшие во время стрельбы дети
Ру Тат
news_header_bot_970_100
15 мая 2021  05:23
Розалия Хайруллина

Елабужский Музей современного этноискусства представит новую выставку

news_top_970_100

22 мая в 15.00 в Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника пройдет открытие выставки произведений лакового искусства «Шедевры Палеха». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Елабужского музея-заповедника. 

«В эпоху трагического слома всего многовекового уклада жизни русского народа мастера Палеха спасли унаследованную от предшествующих поколений живую часть древнерусской культуры, с которой смогут познакомиться посетители выставки», — говорится в сообщении.

Экспозиция проводится совместно с Палехским отделением Союза художников России. Пришедшие смогут оценить произведения палехских мастеров. Среди экспонатов — шкатулки, иконы, украшения, подносы, панно, солонки и ларцы.

Искусство палехской лаковой миниатюрной живописи было открыто в 1924 году в Палехе — старинном селе центральной России, где в течение нескольких столетий жители села занимались иконописью, подчеркнули в пресс-службе.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное