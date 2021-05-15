Елабужский Музей современного этноискусства представит новую выставку

22 мая в 15.00 в Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника пройдет открытие выставки произведений лакового искусства «Шедевры Палеха». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Елабужского музея-заповедника.

«В эпоху трагического слома всего многовекового уклада жизни русского народа мастера Палеха спасли унаследованную от предшествующих поколений живую часть древнерусской культуры, с которой смогут познакомиться посетители выставки», — говорится в сообщении.

Экспозиция проводится совместно с Палехским отделением Союза художников России. Пришедшие смогут оценить произведения палехских мастеров. Среди экспонатов — шкатулки, иконы, украшения, подносы, панно, солонки и ларцы.

Искусство палехской лаковой миниатюрной живописи было открыто в 1924 году в Палехе — старинном селе центральной России, где в течение нескольких столетий жители села занимались иконописью, подчеркнули в пресс-службе.