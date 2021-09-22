Елабужский институт КФУ приглашает педагогов на «Махмутовские чтения»

Елабужский институт КФУ приглашает педагогов принять участие в Международной научно-практической конференции «VIII Махмутовские чтения: Интеграция региональной системы профессионального образования в европейское пространство». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования РТ.

Конференция пройдет 27 и 28 сентября очно на базе Елабужского института КФУ и онлайн — на платформе Microsoft Teams.

Махмутовские чтения, посвященные творческому наследию и развитию идей педагога и организатора образования, востоковеда, академика Российской академии образования и Академии наук РТ Мирзы Махмутова, традиционно собирают представителей педагогической науки и практики для заинтересованного обсуждения актуальных проблем образования.

Цель конференции — обсуждение результатов исследований по проблемам развития системы профессионального образования в Европе.

Задачи:

— анализ и обобщение теоретических и практических, традиционных и инновационных подходов в европейской системе профессионального образования;

— развитие и совершенствование научно-методической работы преподавателей в сфере профессионального образования с использованием технологии проблемного обучения;

— распространение инновационного опыта преподавателей колледжей, техникумов и педагогов дополнительного образования.

В рамках мероприятия также состоится открытие «Клуба мышления» на базе Елабужского института КФУ.