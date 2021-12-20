Елабужский Центр культурного развития возведен на 60%

Фото: «Новая Кама»

На территории 4-го микрорайона в Елабуге благодаря национальному проекту «Культура» активно идет строительство Центра культурного развития, работы выполнены на 60%. Об этом пишет газета «Новая Кама».

Строители установили сэндвич-панели, на 100% провели электро- и водоснабжение, частично — теплоснабжение. На стройку выделены средства из разных уровней бюджетов. В ближайшем будущем в Центре культурного развития появятся современное оборудование, экраны, музыкальные инструменты.

В здании будет вестибюль-фойе с кассой и гардеробами, многоцелевой зрительный зал на 197 мест, кафе на 48 посадочных мест и танцевально-гимнастический зал, кабинеты и залы для занятий творческих коллективов.

По словам начальника Управления культуры Елабуги Юлии Шакуровой, в здании разместится и театр песни и танца «Созвездие» — новый профессиональный коллектив Елабуги. Также дети и подростки смогут заниматься в различных творческих, хореографических и вокальных группах.

Центр культурного развития возводится в новом микрорайоне города — среди активной застройки жилых домов, где поблизости расположена школа «Адымнар-Алабуга» и современные торговые центры.

В микрорайоне живет более 10 тыс. человек, однако прежде учреждений культуры здесь не было, поэтому руководство приняло решение о расположении Центра культурного развития именно в этом микрорайоне.

Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина на период до 2024 года и включает три федеральные программы — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».