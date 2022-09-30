Елабужский автопроизводитель представил люксовый внедорожник Aurus Komendant

Елабужский автопроизводитель Aurus презентовал новый люксовый внедорожник Komendant. Начало серийного производства автомобилей запланировано на 2023 год, сообщили «Татар-информу» в службе поддержки компании.

Внедорожник оснащен тем же двигателем V8 Битурбо, что и предыдущая модель Senat, мощностью 598 л.с. и девятиступенчатым автоматом российского производства. Кроме того, автомобиль оборудован системой полного привода аналогичной модели Senat, но с другими калибровками, облегчающими передвижение по бездорожью.

Длина автомобиля составляет 5,4 метра, ширина – 2 метра. Машина массой 3,2 тыс. кг может разгоняться до 220 км/ч.