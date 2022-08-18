Елабужский аккумуляторный завод просит отменить пошлины на компоненты для аккумуляторов

Руководство Елабужского аккумуляторного завода, вместе с производителями из Курска, Иркутска, Нижнего Новгорода и Тольятти, обратились к Уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову для отмены пошлины на сепараторы – компоненты для аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Сепаратор необходим при производстве батарей для автомобилей. В России этот компонент не производится, а завозится исключительно по импорту.

В 2020 году Приволжская электронная таможня переквалифицировала в сопроводительных документах «Елабужского аккумуляторного завода» код французского сепаратора Daramic: вместо товарной позиции «Аккумуляторы электрические», он попал в позицию «лента пористая из прочих пластмасс», из-за чего пошлина поднялась с 0% до 6,5%.

В прошлом году дело дошло до кассационной инстанции, но Арбитражный суд Волго-Вятского округа подтвердил вердикты двух предыдущих инстанций, выступивших на стороне завода. Однако в апреле 2022 года тот же суд в рамках схожего дела принял уже сторону таможни, отменил постановления первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Руководство завода не смирилось и обратилось в Верховный Суд РФ, решение пока не принято.

«Если Верховный Суд не расставит точки над i в пользу завода, то мы будем принимать участие в процессе в качестве третьего лица. Для производственников этот вопрос слишком важен, в особенности сегодня. Ситуация выглядит особенно абсурдной на фоне того, что ранее в пользу Елабужского аккумуляторного завода было разрешено как минимум 17 аналогичных дел. В их рамках суды установили, что сепараторная лента является конечным продуктом – сепаратором, а не сырьем для его производства», – заявил Борис Титов.

Он добавил, что резкое изменение классификации спорного товара не отвечает ни задачам поддержания доверия граждан к действиям государства, ни текущим острым потребностям экономики.

«Для Елабужского аккумуляторного завода пошлина обернется дополнительными расходами на 5,9 млн рублей, плюс НДС на 1,2 млн рублей. В рамках всей отрасли дополнительные расходы будут исчисляться десятками и сотнями миллионов рублей. Избежать их невозможно, поскольку все производства аккумуляторов в России в части данной комплектующей зависят от импорта», – подчеркнул Уполномоченный при президенте РФ.

Напомним, что Елабужский аккумуляторный завод ранее принадлежал Олегу Коробченко, который передал свою долю активов предприятия в 51% Георгию Гасиеву, после назначения на пост министра промышленности и торговли Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».