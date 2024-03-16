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Елабужские художники подарили свои картины Лисичанску
Республика Татарстан подарила Лисичанску около 80 картин. Такой подарок подшефному городу сделал Елабужский Государственный музей-заповедник.
Полотна выполнены в разных стилях, среди которых есть и работы перекликающиеся с историей лисичан - на некоторых картинах изображены терриконы и шахтеры.
Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин передал подарок елабужан Председателю городского Совета депутатов Андрею Семченко.
«В самое ближайшее время мы откроем в городе выставку, на которой будут выставлены все эти полотна и каждый житель нашего города сможет их увидеть. Ну, а после этого, картины будут распределены между социальными учреждениями и организациями Лисичанска», – отметил народный избранник.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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