Елабужские волонтеры привезли в госпитали в зоне СВО более 6 тонн гуманитарной помощи

Сегодня из очередной поездки в зону проведения СВО вернулась группа елабужских волонтеров. Благодаря им бойцы и госпитали на передовой получили четыре машины с гуманитарной помощью — более 6 тонн грузов.

Как рассказала руководитель штаба приема гуманитарной и волонтерской помощи «Планета Добра» Тансылу Хуснуллина, это ее шестая поездка в зону проведения спецоперации.

Кроме наборов продуктов, сухого душа, писем от «Планеты Добра», реабилитационного центра «Астра», студентов и юнармейцев, елабужские волонтеры доставили бойцам посылки, подготовленные родственниками и друзьями.

Чтобы порадовать мужа и его сослуживцев домашней едой, супруга одного из бойцов отправила вместе с посылками более 200 котлет, а сотрудники елабужских детских садов и татарской гимназии испекли для них 500 булочек к чаю.

До места назначения волонтеров сопровождали земляки, возвращающиеся на передовую из краткосрочного отпуска.

Всего за период проведения СВО штабом было подготовлено и отправлено в зону СВО 18 тонн гуманитарной помощи. Работа не прекращается ни на один день.

В ответ на заботу и поддержку Тансылу Хуснуллина привезла от елабужских бойцов видео, со словами благодарности тем, кто принимает участие в их судьбе.

Фото и видео Тансылу Хуснуллиной