Елабужские суворовцы отправятся в Москву для участия в кремлевском кадетском балу

Четверо учащихся третьего курса Елабужского суворовского училища отправились в Москву для участия в Х Международном Кремлевском кадетском балу. Об этом сообщает «Новая Кама».

Ежегодное мероприятие, проводимое с 2016 года и запланированное на 10 декабря, соберет около 3400 кадетов и учащихся в возрасте 14-17 лет со всей России, отличившихся успехами в учебе и активной общественной позицией. Программа бала включает до 20 хореографических композиций, в том числе мазурку, полонез и различные виды вальса. Представлять Татарстан будут Роман Серяков, Даниил Миронов, Эмиль Сагиров и Михаил Фетисов.

«Мне все танцы нравятся, но больше всех я люблю исполнять испанский вальс. Как только стало известно, что именно мы поедем на этот бал, так сразу в сентябре и приступили к танцевальным занятиям. Репетировали во внеурочное время, на занятия приглашали студенток из колледжа культуры и искусств», – рассказал Михаил Фетисов.

Престижное мероприятие, традиционно завершится выбором «Принца» и «Принцессы бала», за которые будут бороться и ребята из Татарстана. Возвращение суворовцев ожидается 11 декабря.