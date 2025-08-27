Елабужские бойцы и ветераны СВО планируют создать свою спортивную команду

Фото: Новости Кама

В Молодежном центре «Барс» в Елабуге прошла встреча с участниками первого этапа соревнований «Спортивный кубок Раиса Республики Татарстан».

Представители руководства Елабуги и бойцы СВО обсудили важные вопросы.

Участники СВО Равиль Губайдуллин, Александр Николаев и Андрей Че рассказали о своем опыте участия в соревнованиях такого уровня.

Они подчеркнули, насколько важно для бойцов СВО чувствовать себя значимыми и в мирной жизни: быть настоящими бойцами уже в спорте, защищать безопасность людей в народных дружинах, работать по выбранной профессии, служить примером для молодежи.

Заместитель руководителя исполкома Елабужского района по социальному развитию Елена Мерзон, координатор фонда «Защитники Отечества» Тансылу Хуснуллина, председатель Совета ветеранов Елабужского района Геннадий Баганов и руководители общественных и спортивных организаций Елабуги обсудили с героями перспективы совместной работы.

В планах — создание секции нардов, футбольной команды, развитие настольного тенниса, шахмат, бильярда, стрельбы, зимних видов спорта и других направлений, участие своей командой и вместе с елабужанами в турнирах разного уровня — от местного до федерального.

«Кубок Раиса РТ — прекрасный повод для встречи с боевыми друзьями. Спорт объединяет нас вокруг здорового образа жизни, помогает адаптироваться к мирной жизни после боевых действий. Интересно было видеть, как наши боевые парни, несмотря на ранения, показывали спортивную волю к победе. Надеюсь, смогу и в дальнейшем участвовать в таких замечательных мероприятиях», — поделился участник соревнований Андрей Че.