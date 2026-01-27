news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 27 января 2026 10:10

Елабужцу сказали, что на него хотят оформить кредит, после чего он отдал 3,5 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

Мошенники сказали жителю Елабуги, что на него хотят оформить кредит, после чего он отдал им более 3,5 миллионов рублей.

По информации МВД по РТ, ему почти неделю названивали и писали в мессенджерах неизвестные, выдававшие себя за работников спецслужб. Они убеждали мужчину, что его паспортные данные могут использовать для оформления кредита, и настойчиво советовали обезопасить накопления, отдав их на сохранение. В итоге, житель Елабуги передал на улице более 3 миллионов рублей незнакомцу и перевел еще 420 тысяч на счета злоумышленников. Осознание, что его обманули, пришло лишь спустя два дня.

Установлено, что телефоны злоумышленников были зарегистрированы в Башкирии. Возбуждено уголовное дело.

МВД по РТ предупреждает, что не стоит обсуждать с незнакомцами свои финансы и планы на них, а также ни при каких условиях не стоит переводить деньги посторонним, кем бы они себя не называли.

#мошенники #елабуга
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

26 января 2026
В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

26 января 2026