Елабужцу сказали, что на него хотят оформить кредит, после чего он отдал 3,5 млн рублей

Мошенники сказали жителю Елабуги, что на него хотят оформить кредит, после чего он отдал им более 3,5 миллионов рублей.

По информации МВД по РТ, ему почти неделю названивали и писали в мессенджерах неизвестные, выдававшие себя за работников спецслужб. Они убеждали мужчину, что его паспортные данные могут использовать для оформления кредита, и настойчиво советовали обезопасить накопления, отдав их на сохранение. В итоге, житель Елабуги передал на улице более 3 миллионов рублей незнакомцу и перевел еще 420 тысяч на счета злоумышленников. Осознание, что его обманули, пришло лишь спустя два дня.

Установлено, что телефоны злоумышленников были зарегистрированы в Башкирии. Возбуждено уголовное дело.

МВД по РТ предупреждает, что не стоит обсуждать с незнакомцами свои финансы и планы на них, а также ни при каких условиях не стоит переводить деньги посторонним, кем бы они себя не называли.