Елабужанка решила подзаработать на «лайках» и онлайн-покупках, но потеряла более 200 тыс

43-летняя жительница Елабуги решила получить дополнительный доход. Незнакомая девушка предложила ей заработать, ставя «лайки» и выкупая товары из онлайн-магазина.

Выкупая товары, она переводила деньги на счета, которые ей прислала неизвестная. Желаемой прибыли женщина не получила, а аферистка сказала ей, что теперь все ее счета заморожены по вине ее самой. Тогда она поняла, что попалась на уловки мошенников.

За все время «сотрудничества» с мошенницей елабужанка потеряла более 200 тысяч рублей.