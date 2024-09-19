news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 19 сентября 2024 15:53

Елабужанка решила подзаработать на «лайках» и онлайн-покупках, но потеряла более 200 тыс

Скопировать ссылку

43-летняя жительница Елабуги решила получить дополнительный доход. Незнакомая девушка предложила ей заработать, ставя «лайки» и выкупая товары из онлайн-магазина.

Выкупая товары, она переводила деньги на счета, которые ей прислала неизвестная. Желаемой прибыли женщина не получила, а аферистка сказала ей, что теперь все ее счета заморожены по вине ее самой. Тогда она поняла, что попалась на уловки мошенников.

За все время «сотрудничества» с мошенницей елабужанка потеряла более 200 тысяч рублей.

#Мошенничество #елабуга
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100