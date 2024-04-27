Елабужанка рассказала о последней битве деда, из-за которой он не дожил день до Победы

Елабужанка Надежда Сосунова присоединилась к онлайн-флешмобу, приуроченному ко Дню Победы «Мой Герой — моя семья». Она рассказала о своем деде Федоре Сосунове.

Он родился в 1924 году в селе Русское Сиренькино Акташского (ныне — Актанышского) района. Служил в армии в звании ефрейтора с 1942 года. Награжден медалью «За отвагу».

Последний бой для Фёдора Сосунова произошел 1 мая 1945 года в районе Цаухвиту. Он отражал атаки крупных сил пехоты противника. Под сильным оружейно-пулеметным огнём боец заряжал орудия и обеспечивал своевременные залпы прямой наводкой по противнику. В этом бою Федор Сосунов был смертельно ранен. Он скончался от ран в госпитале 8 мая 1945 года, не дожив один день до Победы.

Похоронен в Германии, в городе Фрейберг.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.