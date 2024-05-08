Елабужанка рассказала, как спустя более 30 лет удалось найти место гибели дяди-фронтовика

Жительница Елабуги Фарида Аскарова присоединилась к патриотическому онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья» и рассказала о двоюродном брате своей мамы Василии Шимановском.

«Василий Михайлович Шимановский (1922–1945) — двоюродный брат моей мамы, ветерана тыла Сираевой (в девичестве Шимановской) Марии Николаевны. Когда 41-й ударил огнем, Василию Шимановскому из елабужского поселка Февраль не было и девятнадцати, однако уже осенью, после недолгих сборов, его проводили сначала на подготовительные курсы в город Пермь, а через 45 дней — на фронт», — поделилась елабужанка.

Его первая и последняя любовь — соседка Настенька Ачаева — тоже недолго задержалась дома: всю войну она была медицинской сестрой. Когда Василий погиб, в кармане его гимнастерки товарищи обнаружили маленькую фотокарточку девушки, этот снимок во время похорон положили ему на грудь.

Более трех десятков лет родные не знали, где похоронен старший из восьмерых детей. Родители Михаил Семенович и Пелагея Прокопьевна ушли в мир иной, так и не узнав ничего о последних днях своего сына. К слову, похоронное извещение они получили лишь в 1946 году, а погиб Василий в апреле победного 1945-го.

Долгие годы розысками занимались его младшие братья — в частности, Семен, ветеран МВД, полковник милиции в отставке, и Николай. Они неоднократно отправляли запросы в Центральный архив Министерства обороны СССР, уточняли сведения через наградной отдел Президиума Верховного Совета СССР, обращались в Министерство обороны Польской Народной Республики, Союз общества Красного Креста и Красного Полумесяца, другие профильные ведомства.

Наконец-то многолетние поиски увенчались успехом. Оказалось, что Василий погиб на окраине польского села Сырынка, у стыка государственных границ Польши, Чехословакии и Германии, на правом берегу реки Одер (по-польски — Одра).

Уже после войны стало известно, что все погибшие советские воины были перезахоронены на военном кладбище в братской могиле, где покоятся 900 солдат. Поляки установили там, на окраине села Сырынка, обелиск.

В 1988 году братья Василия и их семьи посетили его могилу, возложили цветы и положили горсть родной земли, привезенной из теперь уже бывшего поселка Февраль, а также закрепили на кладбище его фронтовую фотокарточку и пятиконечную звезду. Вернулись на родину они с горстью польской земли, которую положили на могилу родителей.