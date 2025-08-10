news_header_top
Происшествия 10 августа 2025 12:19

Елабужанка ответит за ложный донос об изнасиловании, а ее знакомый – за фото без спроса

В Елабуге двое местных жителей предстанут перед судом за ложный донос и незаконное собирание сведений о частной жизни. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в июне 2025 года девушка и молодой человек познакомились в Елабуге и вступили в интимную близость.

Позже, опасаясь осуждения, девушка заявила о якобы групповом изнасиловании. Однако во время расследования выяснилось, что она дала ложные показания. В отношении девушки возбудили дело.

У ее знакомого в телефоне нашли фотографию девушки, сделанную без ее согласия. Это стало основанием для второго дела – за незаконный сбор сведений о частной жизни.

Оба дела направлены в суд с утвержденными обвинительными заключениями.

