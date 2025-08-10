Елабужанка ответит за ложный донос об изнасиловании, а ее знакомый – за фото без спроса
В Елабуге двое местных жителей предстанут перед судом за ложный донос и незаконное собирание сведений о частной жизни. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в июне 2025 года девушка и молодой человек познакомились в Елабуге и вступили в интимную близость.
Позже, опасаясь осуждения, девушка заявила о якобы групповом изнасиловании. Однако во время расследования выяснилось, что она дала ложные показания. В отношении девушки возбудили дело.
У ее знакомого в телефоне нашли фотографию девушки, сделанную без ее согласия. Это стало основанием для второго дела – за незаконный сбор сведений о частной жизни.
Оба дела направлены в суд с утвержденными обвинительными заключениями.