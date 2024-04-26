Елабужанка о прадедушке на войне: «Многое ему пришлось повидать — бои, голод и смерть»

Жительница Елабужского района Татарстана Венера Хабибрахманова в рамках акции «Мой Герой — моя семья» рассказала о своем прадедушке Салахутдине Хабирове.

«Мой прадедушка — Хабиров Салахутдин Сиразетдинович. Многое ему пришлось повидать — и бои, и голод, и смерть. Но ему удалось всё это пережить и выстоять, поэтому мы гордимся им», — поделилась елабужанка.

Салахутдин Хабиров родился в 1901 году в деревне Тюбкильды (ныне Туймазинский район Республики Башкортостан). На службу его призвали 26 февраля 1943 года. Он прибыл в 92-й запасной стрелковый полк 22 марта 1943-го. В то время Хабирову было уже 42 года.

Последним местом службы бойца стала 225-я отдельная телеграфно-строительная рота. Со слов правнучки, он достойно прошел всю войну. К сожалению, с фронта Салахутдин вернулся раненым. Совсем скоро, летом 1946 года, его не стало. У него осталось семеро детей.

Фото: газета «Новая Кама»

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей.

Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как военным, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

Акция проводится с 22 апреля по 9 мая 2024 года. Ожидается, что участие в ней примут в том числе и известные жители республики.