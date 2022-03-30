Елабужанка Минсылу Салахова завоевала титул «Мини-мисс Россия 2022»

Юная жительница Елабуги Минсылу Салахова удостоилась титула «Мини-мисс Россия 2022» и звания «Гордость нации» на всероссийском фестивале талантов. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района.

Фестиваль красоты и талантов «Мини-мисс и Мини-мистер России» состоялся на днях в московском концертном зале «Бородино Холл». На всероссийском конкурсе Татарстан представляла елабужанка Минсылу Салахова. В результате она стала лучшей в своей возрастной категории.

Девочке девять лет, она увлекается музыкой, поет и танцует. Многие в городе знают ее по исполнению кавер-версии на песню «Малай на белом барсе».

На главной сцене в возрастной категории от пяти до 17 лет Минсылу поразила жюри вокальными, артистическими и хореографическими данными. Также елабужанка со сцены рассказала о Татарстане и Елабуге и приняла участие в конкурсе дефиле.

Конкурс «Мини-мисс и Мини-мистер России» ориентирован на выявление талантливых детей, достойных представлять Россию на различных детских международных конкурсах и фестивалях красоты и талантов.