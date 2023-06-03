Елабужанин разбил фруктовый сад в городском сквере чернобыльцев

Мария Тимашева

В Елабуге пенсионер высадил в сквере памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС более 200 саженцев плодовых деревьев и цветов. Здесь и яблони, и груши, и черешни, и абрикосы.

Самые первые деревья Али Амиров посадил здесь еще четыре года назад. Прививал, поливал, удобрял и подсаживал новые. А в этом году фруктовый сад он украсил яркими цветами.

«Женщины, которые проходят мимо и пробуют яблоки, говорят, что они очень вкусные и сладкие. И это действительно так, я знаю вкусы плодов всех деревьев, которые здесь посадил. Выбираю самые лучшие», – говорит Али Амиров.

Все деревья у него привиты, подвязаны и растут хорошо. Теперь компанию им составляют ирисы, пионы, розы, бузина, барбарис. Появились в парке и два саженца экзотической для здешних широт катальпы. Чаще эти деревья растут на юге, но в нашем климате тоже неплохо себя чувствуют. Как рассказал Али Амирович, у катальпы красивое и пышное цветение, поэтому она должна стать одним из украшений сквера.

Хоть сам Али Амиров и не коренной елабужанин — он родом из Таджикистана, но ему искренне хочется, чтобы Елабуга становилась краше, и делает для этого то, что ему под силам.

Материал подготовлен при участии Марии Тимашевой