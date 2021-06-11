Елабужанин победил в конкурсе «Мастера гостеприимства» с проектом о продвижении туруслуг

Победителем второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» стал Виталий Клопот из Елабуги. В церемонии закрытия финала в Нижнем Новгороде приняли участие генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и другие официальные лица.

Виталий победил с проектом «Добро пожаловать в ...». Инициатива предполагает создание на платформе сайта Russia.Travel разделов для каждого города с подборкой актуальных и интересных туристических услуг и сервисов.

«Основным драйвером развития проекта послужат коллаборации с food / travel / sport блогерами. Благодаря такой коллаборации у туристов всегда будет актуальная информация о том, где можно вкусно поесть и как отдохнуть», — уверен победитель.

На протяжении двух дней финала участники защищали свои проекты перед учредителями номинаций, а также решали региональные кейсы. На основании оценок экспертов определены 62 победителя из 39 регионов страны. Они получат шанс реализовать свои проекты, а их наставниками станут известные рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.

Кроме того, партнеры конкурса отметили проекты, которые показались им важными и перспективными. Специальные призы вручены в 16 номинациях, среди которых — «Новые подходы к образованию в сфере туризма», «Доступные путешествия для особенных туристов», «Детский туризм», «Этнокультурный туризм», «Развитие арктического туризма» и многие другие.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федеральной программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Как и другие нацпроекты, он инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.

Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми. Финал — в Нижнем Новгороде.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель — раскрыть потенциал профессионалов, формировать новые традиции, повышать стандарты сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. На конкурсе помимо знаний и компетенций участников оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах страны.