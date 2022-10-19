Елабужане отправили гуманитарный груз в центральный штаб Казани

Жители Елабужского района собрали и отправили новую партию гуманитарной помощи в центральный штаб города Казани. Далее груз будет переформирован и отправлен в точку, где в нем наиболее нуждаются. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Роман Епанешников.

В коробках все самое необходимое — медикаменты, средства гигиены, продукты, имеющие долгий срок хранения. Сбор вещей и продуктов питания проходит в молодежном центре «Барс». Отправки происходят регулярно. Это уже четвертая отправка из города.

По словам начальника пресс-службы Екатерины Сайбель, активную помощь при сборе оказывают обычные жители района. Они приносят носки, одежду, резиновые сапоги и различные нескоропортящиеся продукты. Сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также мобилизованным, добровольцам и контрактникам продолжится.

Предприятия также присоединились к благому делу. Представители организаций оказывают адресную поддержку семьям мобилизованных, они знакомятся с родственниками убывших мужчин, составляют социальный паспорт, интересуются, кому нужны абонементы, кому медицинские осмотры, путевки в санатории, профилактории.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев отметил, что в целом на поддержку семей из местного бюджета выделяется более 9 млн рублей (питание в школах, проезд в общественном транспорте, путевки в санатории, абонементы в спортивные объекты). Помощь мобилизованным на сегодняшний день была оказана на сумму более 4 млн рублей.

Многие предприятия оказали помощь мобилизованным сотрудникам в виде единовременных выплат, одежды и снаряжения. Общая сумма, направленная на эти цели, составила более 8 млн рублей.