Елабужане отправили бойцам автомобили, мотоцикл и иную помощь

Фото из личного архива координатора движения «Вместе к Победе!» Ильшата Шаймуратова

Елабужский штаб движения «Вместе к Победе!» организовал отправку очередной партии помощи для военнослужащих 57-го гвардейского мотострелкового полка. В сборе необходимых вещей также приняли участие жители Башкортостана.

В состав конвоя вошли автомобили «УАЗ» («Буханка») и «Лада Ларгус», мотоцикл «Урал», четыре грузовика с пиломатериалами, а также оборудование и изделия, изготовленные волонтерами.

Часть техники предназначена для медицинского взвода татарстанского батальона «Тимер». По инициативе ветерана специальной военной операции Ильфака Камалова жители сел Старое Агбязово и Чуракаево Актанышского района под руководством главы Чуракаевского сельского поселения Рафаэля Хайдарова собрали средства на покупку «УАЗа». Автомобиль передали движению «Вместе к Победе!» и заместителю командира 57-го полка.

Ильфак Камалов с позывным «ИПУ» с августа 2022 года участвовал в боевых действиях в составе штурмовой роты батальона «Тимер». После тяжелого ранения его комиссовали, однако ветеран продолжает помогать сослуживцам. На собственные средства он приобрел и подготовил мотоцикл «Урал» для эвакуационной группы подразделения.

«Душой и сердцем я постоянно с ребятами, не могу их оставить. Стараюсь поддерживать, заряжать своим позитивом. А покупка техники – это моя благодарность эвакуационной группе и медвзводу за то, что они спасли мне жизнь», – рассказал Камалов.

Жители Башкортостана приобрели для медицинского взвода батальона «Тимер» автомобиль «Лада Ларгус».

Помимо транспорта, елабужане подготовили прицеп с различными необходимыми вещами. В него вошли генератор, строительное оборудование, а также маскировочные сети, костюмы «Леший» и противотепловизионные одеяла, изготовленные волонтерами мастерских «Мы вместе», «Дома ждут» и «Танайка своих не бросает!».

Отдельную партию помощи составили пиломатериалы для обустройства позиций. Их предоставили лесхозы Башкортостана. Древесину отправили на четырех грузовиках в 57-й полк, в состав которого входит и башкортостанский батальон имени А. Доставалова.

Военнослужащие батальонов «Тимер» и имени Доставалова записали видеообращения, в которых поблагодарили жителей Татарстана и Башкортостана за оказанную помощь.

«Вместе мы сила, вместе мы победим!» – заявили бойцы.

Материал подготовлен при участии Натальи Берестовой.