Елабугу и Менделеевск свяжет единый туристический маршрут

Города Татарстана с богатой культурой и историей — Елабугу и Менделеевск — объединят в один историко-туристический маршрут. Планируется, что это будет двух- или трехдневный тур. Первые туристы смогут отправиться в путешествие в 2024 году, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Накануне состоялась встреча главы Менделеевского района Радмира Беляева с генеральным директором Елабужского государственного музея-заповедника Гульзадой Руденко. На встрече обсудили концепцию будущего «Музея заводской конторы товарищества П.К.Ушкова и Ко».

«Наши истории неразрывно связаны. Бондюжская земля была богата на выдающихся людей, которые здесь жили и работали. Наследие Ушковых, Менделеева, Пастернака — все это неотъемлемая часть нашей общей истории», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Проект предполагает реставрацию старинной дозорной сигнальной башни, создание вантового моста к парку «Ушковские острова», запуск тематического ресторана.

Гульзада Руденко обозначила варианты схем расположения тематических зон, а также оснащение исторического объекта. После реализации концепции на первом этапе посещаемость музея вырастет вдвое, считает директор Елабужского музея-заповедника.