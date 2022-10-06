Елабуга впервые проведет фестиваль театрального искусства «ЗазерКамье-2022»

С 24 по 30 октября в городском Дворце культуры Елабуги состоится первый открытый фестиваль театрального искусства «ЗазерКамье-2022». В течение недели зрителей ждет праздник творчества и погружение в мир театра. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении культуры Елабужского района РТ, которое выступает организатором события.

В рамках первого фестиваля планируется церемония открытия с награждением участников 24 октября, а также показ спектакля «Я вернулась» Московского театра «М-Арт». Главную роль сыграет звезда российских сериалов, актриса Малого театра — Екатерина Порубель. Далее в течение недели будут представлены показы государственных театров Республики Татарстан, а также русского драматического театра «Мастеровые».

На следующий день, 25 октября, зрители увидят спектакль «Яшь йорэклэр» от артистов татарского драмтеатра Челнов, 27 октября — «То самое» от челнинских «Мастеровых». 28 октября Мензелинский театр покажет спектакль «Ситса туй» («Ситцевая свадьба») Ильгиза Зайниева, 29 октября артисты Атнинского драмтеатра представят «Ак пароход». Завершатся показы спектаклем Бугульминского драмтеатра «Долгожитель».

По словам организаторов, в первом фестивале было решено отказаться от традиционной формы (без жюри и обсуждений). Этот проект направлен, в первую очередь, на привлечение внимания зрительской аудитории.

Идея проведения театрального фестиваля родилась в прошлом году. В планах сделать событие ежегодным, постепенно расширять географию участников и тематическую направленность спектаклей. Также планируется создать творческую лабораторию для проведения мастер-классов.