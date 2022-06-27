Елабуга устроила выездной Сабантуй в Ленинградской области

25 июня во Всеволожском районе Ленинградской области, в деревне Энколово, состоялся праздник плуга Сабантуй. Продолжая добрую традицию, Елабуга стала одним из главных организаторов яркого мероприятия в Северной столице. Среди компаний-производителей из Татарстана чести представлять республику, а вместе с тем и одно из ее старейших поселений с 1000-летней историей, снова удостоилась компания «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ», кондитерская фабрика ESSEN), соусное производство которой находится в Елабуге и является градообразующим предприятием.

Из года в год на традиционное гулянье собираются до сотни тысяч представителей разных конфессий и народов. Национальный праздник в деревне Энколово отмечают не только петербуржцы, но и жители Татарстана, Башкортостана, а для его организации объединяют свои усилия администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга, Постоянное представительство Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, руководство республик Татарстан и Башкортостан, крупные предприятия, деятели культуры и искусства.

Впервые Сабантуй провели в Юсуповском саду Санкт-Петербурга в 1913 году. С 1932-го на постоянной основе его проводили вплоть до 1941 года, начиная с 1956-го официальной площадкой праздника стала деревня Энколово. 25 июня тут раскинулись татарская и башкирская фольклорные деревни, где устроили дегустацию блюд национальных кухонь. После знакомства с народными промыслами можно было понаблюдать за выступлениями канатоходцев и попробовать свои силы в национальных конкурсах: поиске монеты в пиале с катыком, переноске камней, боях мешками на бревне. Пока папы наблюдали за борьбой на поясах куреш (состязания юношей традиционно устраивают в дни Навруза и Сабантуя), мамы и дети гуляли по ярмарке декоративно-прикладного искусства и национальных ремесел. На маркет (выставка-продажа товаропроизводителей из Елабуги) отправлялись уже семьями. За хорошее настроение отвечали творческие коллективы Татарстана, Башкортостана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — выступления организовали сразу на трех сценах.

«Наша соусная, джемовая и кондитерская продукция неоднократно удостаивалась премий „Марка № 1 в России“, „Товар года“. Нас знают и любят не только в родном Татарстане, но и в Санкт-Петербурге, и за границей. Продукцию отправляем на Международную космическую станцию и экспортируем в 36 стран. Работаем с любовью, отдыхаем широко, от души. Выездной Сабантуй в деревне Энколово поддерживаем не первый раз. В этом году праздник получился особенно добрым, теплым и душевным. Сейчас всем нам особенно важно объединиться вне зависимости от национальности и вероисповедания. В идеале — за щедро накрытым столом», — говорит Аделя Абдуллина, PR-директор АО «Эссен Продакшн АГ».

Справка о компании

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее оборот за 2021 год составил 35 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусно-джемовое производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России. Производственные площади АО «Эссен Продакшн АГ» — это почти 32 тысячи квадратных метров, а площадь складских помещений — более 22 тысячи квадратных метров. АО «Эссен Продакшн АГ» ежегодно производит около 277 тыс. тонн готовой продукции, в ассортименте более 350 видов SKU. Продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Штат компании превышает 2 тыс. сотрудников.

«Эссен Продакшн АГ» — лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 году ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка № 1 в России — 2021» (в номинациях «кетчупы и соусы», «майонез», «джемы»), премии «Товар Года» (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян», а три продукта бренда получили звезды — награды международной премии Superior Taste Award. Компания была признана «Лучшим предприятием-2021», а ее продукция получила несколько золотых и серебряных медалей на международном конкурсе «Лучший продукт-2021» в рамках «Продэкспо-2021». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.