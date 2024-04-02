Елабуга признана лучшим «Городом музейного туризма» в России

Елабужский государственный музей-заповедник получил Гран-при в номинации «Город музейного туризма» I Всероссийской премии «Туристические города», финал которой состоялся 28–30 марта в Воронеже.

Всероссийская премия «Туристические города» — это новая награда, присуждаемая муниципальным образованиям и отдельным населенным пунктам в рамках проекта «Россия вдохновляет на путешествия».

В течение трех дней представители муниципалитетов 56 городов-финалистов из 38 регионов страны презентовали свой потенциал в различных туристических номинациях. Елабугу представлял заместитель гендиректора ЕГМЗ Александр Деготьков.

«Представляемый нашим музеем-заповедником город Елабуга — безусловно, достойнейший кандидат на победу, и доказательством стало то, что мы, не зная об этом, прошли заочный этап и вошли в число семи городов, которые представляли лучшие музейные практики в номинации „Город музейного туризма“. И, конечно, когда нам пришло предложение, мы не сочли возможным отказаться, чтобы еще раз доказать, что мы лучшие среди равных», — поделился с «Татар-информом» мнением Александр Деготьков.

Елабужский государственный музей-заповедник имеет 35-летний опыт в области музейного туризма и предлагает туристам более 35 музейных маршрутов.

У Елабуги были достойные конкуренты: Пермь, Городец, Торжок, Сарапул, Козьмодемьянск, Сольвычегодск, Тотьма. Среди многочисленных членов жюри были представители туриндустрии из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Самары, Екатеринбурга и Воронежа, которые оценили туристический потенциал Елабуги, ежегодно расширяющийся благодаря успешной работе Елабужского государственного музея-заповедника с его 17 музеями.

«Премия дала нам как минимум то, что мы в очередной раз подтвердили свое превосходство по многим позициям и сделали это убедительно на уровне очень авторитетного жюри. Вообще в премии в нашей номинации было семь городов, а Елабугу узнали представители более 60 городов из 41 региона, и это очень представительный конкурс. И, безусловно, для нас это тоже такой маркер на качество, потому что называть себя лучшим в Татарстане намного проще, чем так же громко и уверенно заявлять о себе в таком качестве на уровне Российской Федерации», — заключил собеседник агентства.