Елабуга на три дня наполнилась звоном колоколов

В Елабуге зазвонили колокола Спасского собора и передвижных звонниц, которые ознаменовали старт XV Всероссийского фестиваля колокольного звона. За годы существования мероприятие успело стать доброй традицией культурной жизни исторического города. За три дня город наполнят звуки колоколов в исполнении 75 звонарей со всей России.

О своих впечатлениях от участия в фестивале рассказала служитель Спасского собора Елабуги, звонарь Ксения Литвинова. «Отказывалась участвовать в фестивале до последнего, ведь я совсем недавно на колокольне. У меня нет музыкального образования, никогда не было ни слуха, ни голоса, – поделилась она. – Все это открылось для меня, когда я пришла в храм, этим меня одарил Бог. Сегодня столько звонарей приехало, выступать страшно. Но в процессе ты ни о чем не думаешь, нет ни одной мысли в голове. В этот момент, мне кажется, что я соединяюсь с Господом. Образуется своего рода “горячая линия”. Испытываю абсолютное умиротворение, и после этого такая радость переполняет, которой хочется делиться с другими».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Звоны с колокольни перемежаются со звуками передвижных звонниц, расположившихся на соборной площади. Гости могут слушать звон, удобно устроившись на скамеечках площади или забравшись на историческую колокольню.

Участие в фестивале колокольного звона в Елабуге принимают не только звонари, но и фольклорные коллективы, музыканты-мультиинструменталисты, исполнители духовно-патриотических песен. Украшением праздника на протяжении всех этих лет являются мастера игры на древнерусских инструментах.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фестиваль в Елабуге мне удалось посетить в прошлом году. В этом году я опять с удовольствием откликнулся на приглашение организаторов. Хотелось еще раз вернуться в прекрасный старинный город, прогуляться по историческим улочкам. В этот раз мы приезжаем в Елабугу с супругой и выступим не только как звонари, но и как музыканты, привезем свою северную культуру», – поделился звонарь, исполнитель музыки на народных карельских инструментах из Петрозаводска Кирилл Гуреев.

Он отметил, что колокольный звон в России долгие века шел рука об руку не только с церковным, но и с народным искусством. В дореволюционной России часто звонарями были «народные профессионалы». Ну а многие сегодняшние профессиональные звонари владеют другими музыкальными инструментами и всерьёз занимаются изучением фольклора.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Формат фестиваля в Елабуге учитывает неотделимость колокольных звонов от других видов церковного и народного искусства. Звон органично сочетается с музыкальными выступлениями и прекрасно вписывается в звуковой ландшафт старинного города», – уверен Гуреев.

Фестиваль колокольного звона проходит в рамках XV Всероссийской Спасской ярмарки и продлится до 7 августа.