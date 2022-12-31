El Pais: Украинский конфликт показал неготовность Запада к длительной войне с Россией

Конфликт на Украине показал неготовность западных стран к длительной войне с Россией. Об этом в беседе с El Pais заявила вице-президент международного фонда Bertelsmann Stiftung Клювер Эшбрук, передает РИА Новости.

«После передачи оружия Киеву на Западе достаточно остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей, – подчеркнула собеседник испанской газеты. – Более того, противостояние высветило необходимость модификации противовоздушной обороны – нам нужны и высококачественные системы для перехвата баллистических ракет, и более простые, широко используемые системы для нейтрализации беспилотников».

Эксперт заявила, что Соединенным Штатам и европейским странам следует здраво оценивать мощь Вооруженных сил России – они представляют собой «грозную силу».

«Запад совершит серьезную ошибку, если продолжит недооценивать мощь российской армии», — резюмировала Эшбрук.