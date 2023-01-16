El Pais: Два украинских батальона покинули позиции из-за нехватки боеприпасов

Два батальона Вооруженных сил Украины, находившихся в Бахмуте (украинское название города Артемовска — прим. Т-и) и Соледаре, покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Солдаты двух батальонов, дислоцированных в Соледаре и Бахмуте, сообщили <…>, что покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов», — отмечает издание.

Эту информацию газете подтвердил командир танка из 24-й механизированной бригады ВСУ с позывным Бурштин. По его словам, ему и его сослуживцам пришлось отступить потому, что у них не хватило боеприпасов.

Кроме того, собеседник издания рассказал, что из шести танков его роты, бывших боеготовыми две недели назад, сейчас остался только один — его собственный.

Помимо этого, El Pais эмоционально описывает обстановку у линии фронта, свидетельствует о тяжелых боях и называет ложной информацию о взятии российскими войсками поселка Красная Гора между Соледаром и Бахмутом.

По информации издания, в Артемовске (Бахмуте) сейчас остаются лишь около 10% от прежнего населения города, которое до начала специальной военной операции на Украине насчитывало 73 тыс. человек.

Министерство обороны РФ отчиталось о взятии Соледара 12 января. В боях за город принимали участие отряды частной военной компании «Вагнер». При этом украинская сторона рассказала об отступлении из западной части Соледара 15 января.