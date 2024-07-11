«Экзотичные альпаки и северные маралы»: в Татарстане открылся парк «Пача Мама»

Фото: Дарья Агеева, © «Татар-информ»

В Зеленодольском районе Татарстана на территории загородного клуба «Свияга» открылся парк «Пача Мама», где очень комфортно располагаются альпаки, маралы и кролики.

В церемонии открытия приняли участие председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, управляющий парка «Пача Мама» Сергей Слабунов и собственник загородного клуба «Свияга» Владимир Швецов.

«Мы очень впечатлены от открытия парка, у нас еще много планов на будущее. Хочу поблагодарить за человеческий подход всех, кто помог в открытии! «Пача Мама» — это не контактный зоопарк и даже не самый обычный зоопарк. В этом парке основной упор сделан на сохранение психики животных, потому, количество экскурсий к животным ограничено», — отметил Слабунов.

Позже гости смогли посетить площадки с животными. По словам управляющего парком, альпаки были привезены с территории Европы. Моралы есть местные, а некоторых завезли из Сибири. Экскурсоводы давали возможность покормить животных морковью, ветками ивы и травой.

«Альпаки, хотя и экзотические животные, чувствуют себя очень комфортно даже в зимний период. Холодный период они переносят легко благодаря своей отрастающей к этому времени года пушистой шерсти. Есть планы пополнить коллекцию животных парка новыми видами», — поделился спикер.

И взрослые и дети, пришедшие в гости к «Пача Мама», с большим удовольствием и интересом общались альпаками, величественными маралами и обаятельными кроликами.

«Я была в подобных парках с семьей. Здесь тоже все мило, аккуратно, чисто. Но, я думаю, что нужно добавить лошадок. Касаемо других видов животных, более экзотичных, стоит добавить и капибар. Сейчас это большой и популярный тренд, если бы они здесь были, детям зашло бы на все 100%», — поделилась своими эмоциями посетительница парка Ольга.

Автор материала: Дарья Агеева