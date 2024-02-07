Экзитпол: Ильхам Алиев лидирует на выборах Президента Азербайджана

Действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных выборах президента, набрав 93,9% голосов. Таковы данные экспертов Лиги защиты трудовых прав граждан, полученные по результатам экзитпола, который они проводили с американской организацией Oracle Advisory Group, передает ТАСС.

Второе место в президентской гонке занял депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с 1,8%.

В опросе приняли участие более 63 тыс. граждан на 5 тыс. избирательных участков по всей республике, включая Нагорный Карабах, где выборы проводились впервые в истории Азербайджана.

Всего на пост Президента претендуют 7 кандидатов. Прошлые выборы прошли в 2018 году – тогда Ильхама Алиева поддержали 86,22% избирателей при явке 74,5%.