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Политика 7 февраля 2024 18:49

Экзитпол: Ильхам Алиев лидирует на выборах Президента Азербайджана

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Действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных выборах президента, набрав 93,9% голосов. Таковы данные экспертов Лиги защиты трудовых прав граждан, полученные по результатам экзитпола, который они проводили с американской организацией Oracle Advisory Group, передает ТАСС.

Второе место в президентской гонке занял депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с 1,8%.

В опросе приняли участие более 63 тыс. граждан на 5 тыс. избирательных участков по всей республике, включая Нагорный Карабах, где выборы проводились впервые в истории Азербайджана.

Всего на пост Президента претендуют 7 кандидатов. Прошлые выборы прошли в 2018 году – тогда Ильхама Алиева поддержали 86,22% избирателей при явке 74,5%.

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