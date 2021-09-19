Экзитпол: «Единая Россия» набирает 79,1% голосов избирателей на думских выборах в РТ

По данным экзитполов, партия «Единая Россия» набирает в Татарстане 79,1% голосов избирателей на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщил доктор политических наук, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«Прогнозируем, что три четверти голосов, наверное, по официальным результатам будут отданы за партию „Единая Россия“. По всем шести избирательным округам побеждают кандидаты от данной политической силы, набирая больше половины голосов», — рассказал спикер о результатах социологических опросов.

По словам Большакова, до 10% голосов может получить КПРФ. «Это соответствует предвыборным исследованиям по Татарстану, а общероссийский показатель еще больше. Поэтому КПРФ сохраняет за собой звание второй партии, и для Татарстана это тоже не является неожиданностью», — констатировал он.

Завкафедрой КФУ отметил, что в Татарстане, согласно исследованиям, около 3,4% набирает ЛДПР, 3,1% — «Справедливая Россия». Достаточно большое количество людей, 1-2%, проголосовали за партии «Новые люди», Коммунисты России и Партию пенсионеров.

«Наверное, все-таки избиратели верят традиционным партиям, которые представлены уже несколько созывов в Госдуме. Во всяком случае, это показывают наши исследования, — подчеркнул Большаков. — Эти данные носят прогнозный характер. И мы будем ждать официальные результаты».

Исследование было проведено фондом «Общественное мнение — Татарстан». Опросы осуществлялись на выходе из избирательных участков. С 17 по 19 сентября социологи опросили более 9 тыс. человек. В Татарстане около 65% избирателей по просьбам социологов захотели поделиться информацией о голосовании.

«Голосование в Татарстане прошло при достаточно высокой явке, как это и ожидалось по предварительным социологическим опросам, когда заявлялось о том, что на выборах проголосуют 77% избирателей», — заключил спикер.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва прошли 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проводились довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, в республике были организованы дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.