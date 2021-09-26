Экзит-поллы показали победу социал-демократов на выборах в Бундестаг

В ФРГ на выборах в Бундестаг с небольшим отрывом лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Это следует из данных экзит-поллов, проведенных по заказу телеканалов ARD и ZDF, передает РБК,

Согласно данным проведенного для ARD опроса от социологического института Infratest dimap, СДПГ удалось набрать 25,7% голосов. Проведенный по заказу ZDF опрос от исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen показал, что за нее проголосовали 26% избирателей.

На втором месте находится блок Христианско-демократического и действующего в Баварии Христианско-социального союзов (ХДС / ХСС). Именно представитель этого блока Ангела Меркель 16 лет была канцлером Германии. Согласно данным обоих экзит-поллов, сейчас христианские демократы и их союзники заручились поддержкой 24,5% проголосовавших.

На третьем месте разместилась партия «Зеленые». По данным ARD и ZDF, за нее проголосовали 14,3 и 13,9% избирателей соответственно.

За «зелеными» следуют Свободная демократическая партия (СвДП) и «Альтернатива для Германии». По предварительной информации, в парламент сумела пробиться и Левая партия, за которую проголосовали 5% избирателей.