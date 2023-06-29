«Иду к мечте»: В Казани абитуриенты сдают экзамены для поступления в вузы Минобороны РФ

В Казани прошел отбор кандидатов со всей республики на обучение в вузы Министерства обороны России

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В семье военных нет, но я иду к мечте»

С 19 июня по 14 июля специальные комиссии проводят профессиональный отбор кандидатов для военных вузов. Их оценивают по личным делам, результатам сдачи ЕГЭ и заключениям военно-врачебных комиссий. Также специалисты комиссии оценят их мотивированность, уровень физической и психологической пригодности.



Физические способности парней и девушек оценивают по разным критериям. Юноши подтягиваются на перекладине, а девушки сдают упражнение на пресс. И те, и другие должны за установленное комиссией время пройти разные дистанции: пробежать 100 метров и 3 км, а также проплыть стометровку.

Юноши подтягиваются на перекладине, а девушки сдают упражнение на пресс Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Зачислять татарстанских абитуриентов на первые курсы вузов начнут с 25 июля. Всего документы в военные вузы подали порядка 1000 юношей и более 60 девушек из Татарстана. Среди поступающих более 160 воспитанников движения «Юнармия».

«Я буду поступать в Военную Академию Связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. Готовилась на протяжении двух лет к ЕГЭ и готовилась физически. В семье из военных у меня только дед и прадед. Я настояла на своем и решила поступать в военный вуз. С 8 класса я иду к своей мечте. Я готовилась и надеюсь, что поступлю», – сказала Айгуль Харисова.



По ее словам, подготовиться можно ко всему, кроме психологического теста.



«Я проходила тестирование в военкомате раньше и там были совсем другие вопросы, здесь тест обширнее и вопросы в нем сложнее», – дополнила Айгуль.

По словам Айгуль Харисовой, подготовиться можно ко всему, кроме психологического теста Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Тренировался каждый день, чтобы поступить»

Другой кандидат Аят Мулагалиев из Актанышского района пришел сдавать вступительные экзамены, чтобы стать танкистом.



«Я хочу поступить в танковое училище. Я с детства люблю военную тематику, в семье много военных, отец и брат получили военные специальности, и я тоже решил продолжить династию. Я верю в лучшее, стараюсь изо всех сил и уверен, что у меня все получится», – сказал он.

Аят упорно трудился и на протяжении нескольких лет уделял дополнительное время физической подготовке.



«Я каждый день бегал по стадиону, подтягивался и делал дополнительные упражнения. Все ради этого дня», – сказал он.

Аят Мулагалиев из Актанышского района пришел сдавать вступительные экзамены, чтобы стать танкистом Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

О самых популярных вузах для кандидатов рассказал начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата РТ Ильшат Каримов.



«У нас в республике 35 учебных заведений Министерства Обороны. Девушки чаще выбирают Военную академию связи, военно-медицинскую академию, военно-морскую и военно-политехническую академии. А юноши отдают предпочтение Казанскому Высшему Командному Танковому Училищу», – сказал он.

Ильшат Каримов: «В этом году льготы предусмотрены для детей, отцы и матери которых участвовали в СВО» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По его словам, из тысячи подавших заявки на поступление в военные вузы, около 75% проходят отбор. Ильшат Каримов также отметил, что стабильно в Татарстане каждый год около тысячи кандитов хотят поступить в военные ВУЗы.



«В этом году льготы предусмотрены для детей, отцы и матери которых участвовали в СВО. Для получения они должны обратиться в военный комиссариат и взять специальную справку. С ней они подают документы на поступление. Часть таких детей сдают только ЕГЭ, другие сдают только внутренние нормативы, и отбор они проходят по отдельным спискам», – дополнил Ильшат Каримов.