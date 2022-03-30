Экзамен в ГИБДД за 90 тысяч: казанцы пошли под суд за попытку купить водительские права

Дело о том, как жительница Казани пыталась купить водительские права и ее обманули, рассматривает Вахитовский районный суд Казани. На скамье подсудимых двое – юрист Ильяс Кленков и его приятель Рустем Хайруллин.

По версии следствия, в 2020 году молодая девушка никак не могла сдать экзамен в ГИБДД, после нескольких неудавшихся попыток она все же решила пойти в обход и купить водительское удостоверение. Для этого она обратилась за помощью к Кленкову. Тот обещал помочь девушке купить экзамен и попросил у нее 90 тысяч рублей.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«После того, как Кленков получил деньги, он обратился к Хайруллину, якобы у того были связи в органах внутренних дел, в частности в ГИБДД. Хайруллин обещал достать водительские права уже за 70 тысяч рублей», – рассказал гособвинитель.

Но на деле договориться о покупке водительских прав подсудимым не удалось. Когда девушка вновь пришла на экзамен и не смогла его сдать, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Кленкову и Хайруллину предъявлено обвинение в посредничестве во взятке. Стоит отметить, что дело рассматривается в Вахитовском райсуде во второй раз. До этого дело возвращалось в прокуратуру – якобы действия подсудимых не подходят под категорию тяжкой статьи. Однако в этот раз процесс стартовал по той же статье «Посредничество во взяточничестве».

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Без комментариев, и подходить ко мне не нужно», – ответил Кленков на вопросы журналистов.

В ближайшее время суд допросит всех свидетелей, после чего выслушает версию защиты и подсудимых. Если их вина будет доказана, то обоим грозит до семи лет лишения свободы.