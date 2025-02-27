Экзамен по родным языкам планируют сдавать более 5 тыс. выпускников школ РТ

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Согласно предварительным заявкам, в этом учебном году экзамен по родным языкам планируют сдавать более 5 тыс. выпускников школ Татарстана. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова на заседании в Культурном центре имени А. С. Пушкина.

«Основной государственный экзамен по родному языку в 2023 году выбрали 2502 выпускника, в 2024 году – 4051», – рассказала она на совместном заседании Совета Ассамблеи народов РТ и Организационного комитета по проведению в 2022–2032 годах в РТ мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов.

По словам Закировой, охват обучением и воспитанием на татарском языке в республике составляет 54,14%, обучением и изучением родного удмуртского языка – 48,10%, чувашского языка – 43,20%, марийского языка – 30,17%, изучением мордовских языков (мокшанского и эрзянского) – 6,5%.

«Показатели обучения и воспитания на родном языке стабильные. Но наблюдается положительная динамика в охвате обучением на родном татарском, удмуртском и мордовском языках», – подчеркнула она.

Закирова заметила, что курсы повышения квалификации для учителей татарского языка в республике пользуются спросом у педагогов из других регионов России.

Она также отметила, что ученые Академии наук РТ и КФУ завершают разработку учебно-методических комплектов для преподавания истории родного края в школах.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин добавил, что благодаря госпрограммам удалось пополнить библиотеки Татарстана национальной литературой. Так, за прошлый год приобретена 81 книга в количестве 4174 экземпляров на русском, татарском, башкирском, чувашском и мордовских языках.

Кроме того, в картотеке Татарстана насчитывается 220 фильмов об истории, культуре и традициях народов, населяющих республику. Среди них – 65 игровых, 115 документальных и 40 анимационных. Более 160 национальных фильмов находятся в свободном доступе на каналах «Татаркино».